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Роднина — об урезании квот на ЧМ: все достижения российских фигуристов были обнулены

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему Международный союз конькобежцев (ISU) сократил количество квот сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.
Роднина — об урезании квот на ЧМ: все достижения российских фигуристов были обнулены
  • РИА Новости

«Во-первых, необходимо сразу сделать одну важную оговорку. У сборной России будет по одной квоте в каждом виде, если нас допустят к чемпионату мира. Во-вторых, размер квоты определяется по результатам предыдущего первенства планеты, на котором мы не выступали. Пусть не по своей вине, но отечественные фигуристы его пропустили. Фактически все их достижения оказались обнулены», — заявила Роднина RT.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ISU хочет смерти российскому фигурному катанию.

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