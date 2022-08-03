Роднина — об урезании квот на ЧМ: все достижения российских фигуристов были обнулены

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему Международный союз конькобежцев (ISU) сократил количество квот сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.

«Во-первых, необходимо сразу сделать одну важную оговорку. У сборной России будет по одной квоте в каждом виде, если нас допустят к чемпионату мира. Во-вторых, размер квоты определяется по результатам предыдущего первенства планеты, на котором мы не выступали. Пусть не по своей вине, но отечественные фигуристы его пропустили. Фактически все их достижения оказались обнулены», — заявила Роднина RT.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ISU хочет смерти российскому фигурному катанию.