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Тарасова: ISU хочет смерти российскому фигурному катанию

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) урезать количество квот для россиян.
Тарасова: ISU хочет смерти российскому фигурному катанию
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Они хотят, чтобы фигурное катание в России умерло. Вряд ли дождутся», — цитирует Тарасову ТАСС.

В случае если отечественные спортсмены получат допуск к участию на чемпионате мира 2023 года, они смогут выставить одного фигуриста или одну пару в каждом из видов. Однако сборная России сохранила по три квоты в каждой дисциплине на предстоящем чемпионате Европы.

ЧМ-2023 пройдёт в Японии 20—26 марта, ЧЕ-2023 — 23—29 января в Финляндии.

Ранее сообщалось, что ISU не планирует обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отстранения россиян от международных соревнований.

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