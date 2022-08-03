Тарасова: ISU хочет смерти российскому фигурному катанию

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) урезать количество квот для россиян.

«Они хотят, чтобы фигурное катание в России умерло. Вряд ли дождутся», — цитирует Тарасову ТАСС.

В случае если отечественные спортсмены получат допуск к участию на чемпионате мира 2023 года, они смогут выставить одного фигуриста или одну пару в каждом из видов. Однако сборная России сохранила по три квоты в каждой дисциплине на предстоящем чемпионате Европы.

ЧМ-2023 пройдёт в Японии 20—26 марта, ЧЕ-2023 — 23—29 января в Финляндии.

Ранее сообщалось, что ISU не планирует обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отстранения россиян от международных соревнований.