Источник: в ISU не собираются обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отсутствия россиян
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
31 июля заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.
7 июня конгресс ISU продлил отстранение россиян от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержала Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.