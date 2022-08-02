Источник: в ISU не собираются обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отсутствия россиян

Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отстранения россиян от международных соревнований.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

31 июля заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение россиян от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержала Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.