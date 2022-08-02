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Источник: в ISU не собираются обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отсутствия россиян

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Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отстранения россиян от международных соревнований.
Источник: в ISU не собираются обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отсутствия россиян
  • AFP
  • © Vincent Jannink / ANP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

31 июля заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение россиян от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержала Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.

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