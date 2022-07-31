Игра в кёрлинг Трусовой и Валиевой, квады Туктамышевой и съёмки Загитовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова попробовала свои силы в кёрлинге вместе с Камилой Валиевой и прокатилась на опасном аттракционе с Марком Кондратюком. Елизавета Туктамышева изучила два новых четверных прыжка и покорила волну на вейкборде во время сбора в Куршевеле. Камила Валиева приняла участие в съёмках кулинарного шоу с Ляйсан Утяшевой, а Евгения Медведева рассказала о рекордных призовых. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Новые эксперименты Трусовой

Александра Трусова после дебюта в лёгкой атлетике буквально нарасхват в самых разных видах спорта. На днях серебряный призёр пекинской Олимпиады попробовала свои силы в кёрлинге вместе с Камилой Валиевой. Мастер-класс для них провела двукратная чемпионка Европы Анна Сидорова.

«Мне очень понравилось, люблю пробовать всё новое. Меня пригласила Камила. Конечно, сложно. Даже просто кататься. Рада, что за падения тут баллы не снимают. Тренер у нас самый лучший, спасибо ей большое», — рассказала Трусова.

Также по теме Резкость Тутберидзе, мастер-классы Трусовой и футбольные перспективы Плющенко: что обсуждают в мире фигурного катания Этери Тутберидзе грубо высказалась в адрес американского журналиста Дэвида Лиса, который распространял слухи о ней самой и о её дочери...

А президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв выразил желание, чтобы фигуристки продолжили развиваться в этом направлении.

«Талантливый спортсмен талантлив во всём. У них в начале не очень получалось, но под конец тренировки чувствовали себя уверенно. Они поняли, что такое техника кёрлинга, и освоились достаточно быстро. Теперь мы будем работать над тем, чтобы Камила и Саша не только попробовали, но и проявили себя... в кёрлинге. Попытаемся переманить их!» — цитирует функционера «Матч ТВ».

После этого Александра получила целый ряд предложений. Одну из самых популярных атлеток страны готовы пригласить на турниры по гребле и прыжкам в воду, а также на сборы с командами по конькобежному спорту и спортивной гимнастике.

При этом у старшего тренера гимнастической сборной Валентины Родионенко возник вопрос, почему Трусова «мечется» между разными занятиями, ведь у неё «прекрасные перспективы в фигурном катании».

«По настроению этой девочки, как она мечется сейчас, я могу только понять — она сама должна какое-то решение принять и где-то остановиться, потому что сейчас она находится в такой, я бы сказала, прострации — не знает, чего хочет. А это всегда плохо для тех, кто занимается спортом высших достижений. Необходимо сосредоточиться на чём-то одном и идти к этой цели до конца», — заявила Родионенко.

Но вряд ли Александра всерьёз обдумывает варианты по смене вида. Скорее это способ добавить в жизнь адреналина — как катание на аттракционах. К слову, недавно Трусова вместе со своим молодым человеком Марком Кондратюком пощекотала себе нервы в Сочи, прокатившись на суперскоростном троллее над Ахштырским ущельем.

Два четверных для Туктамышевой

Пока Трусова по большому счёту отдыхает от фигурного катания, Елизавета Туктамышева работает за двоих. Ещё в мае на сборе в Армении подопечная Алексея Мишина освоила четверной тулуп, а теперь отрабатывает ещё два квада — сальхов и лутц. Вполне возможно, в грядущем сезоне Императрица включит в произвольную программу сразу два четверных.

«Это мы посмотрим по готовности сальхова. Если она его выучит, то, конечно, будет желание делать два прыжка. И Лиза очень хочет добиться именно такого результата. От настроя тоже очень многое зависит, и он у неё очень серьёзный», — рассказала Татьяна Мишина.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова похвалила 25-летнюю спортсменку за неустанное стремление к развитию и самосовершенствованию.

«Я думаю, у Лизы всё получится. У неё прекрасные тройные — так почему она не сможет сделать и четверные? Очень за неё рада. Кто ж запретит спортсменам развиваться, быть лучшей версией себя вчерашней? Никто. Молодец», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Таким образом, отсутствие международных стартов в этом сезоне даже пойдёт Туктамышевой на пользу. Без серьёзного давления она сможет спокойно отточить новые навыки и навязать конкуренцию более молодым соперницам.

А в чём она уже их превосходит, по мнению дизайнера Алёны Куклычёвой, так это в стиле костюмов.

«Мне нравится, как выглядит Туктамышева. Она очень выделяется. И главное, ей идёт. Если наденешь на кого-то другого её платья — это будет не то. Да, Елизавету критикуют за то, что она оголяет живот, слишком открыта. Но, во-первых, она взрослая девушка. Во-вторых, она красавица, ей есть что показать. Своими костюмами она выражает себя. Туктамышева ни на кого не похожа, её ни с кем не перепутаешь. Её стиль уникален», — приводит слова Куклычёвой «Чемпионат».

Вместе с тем упорные занятия в Куршевеле фигуристка сочетает с активным отдыхом. Так, в один из дней она попыталась «покорить волну» на вейкборде. Спортсменка поделилась фото с подписчиками в социальных сетях и заявила, что теперь намерена попробовать свои силы в сноуборде.

Актёрские планы Загитовой

Алина Загитова, как и Трусова, интересуется разными видами деятельности. После приостановки карьеры она поступила на факультет журналистики, стала ведущей «Ледникового периода», а недавно надела боксёрские перчатки и вышла на показательный спарринг с олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. Теперь же знаменитая фигуристка призналась, что её привлекает и актёрская работа.

«Одно время мне было интересно попробовать себя в кино или сериале. Но в том, что предлагали, не нравился или сюжет, или роль. Лично я люблю комедию, но не знаю, получится ли. Хотя наш вид спорта, считаю, сложнее, чем актёрское искусство, потому что ты должен передать чувства и сюжет без слов — только жестами и мимикой. На льду у меня были и драматичные сюжеты, и комедийные. Играла и совершенно разная музыка — «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Кармен», «Призрак оперы»... Главное, чтобы мне понравился сюжет. Тогда можно было бы даже в фильм ужасов пойти. Почему нет?» — приводит слова Загитовой «Плеймейкер».

А пока достойного предложения не поступило, Алина снялась в программе «Дерзкая готовка».

«Говорят, всё самое интересное происходит на кухне! Особенно если это кухня Ляйсан Утяшевой. Что могли приготовить две спортсменки? Конечно, правильную и здоровую еду. А во время приготовления успели обсудить спорт, карьеру телеведущей и ещё много всего», — написала Загитова в своём Telegram-канале.

Финансовый вопрос Медведевой

Евгения Медведева рассказала о призовых, которые получала во время карьеры. По признанию фигуристки, тогда она не придавала финансовому аспекту большого значения — главными были победы и ощущение восторга от того момента, когда стоишь на верхней ступени пьедестала.

«Заходишь порой в интернет и смотришь, сколько дадут за победу. Едешь на финал Гран-при и даже не знаешь призовой фонд. Я не помню. По-моему, за первое место на первенстве планеты заработала $24 тыс. Немаленькие деньги, но долго на них не проживёшь», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbes.

На слова Евгении ответила первая российская чемпионка мира Мария Бутырская. Она подчеркнула, что в её времена суммы призовых были схожими.

«Платили не меньшие деньги. Единственное, не помню, сколько стоил чемпионат Европы. ЧМ, когда я выиграла, был $50 тыс., но не будем забывать, что в зависимости от страны, где проходили соревнования, шёл налоговый вычет. Обычно что-то около 20%, но в США и Канаде — до 30%. Затем из оставшейся суммы 10% у нас забирала федерация. Плюс 30% обязаны были отдать тренерам», — заявила Бутырская.

Известен призовой фонд и ЧМ-2021, который прошёл в Стокгольме. Победители соревнований среди мужчин и женщин получили по $64 тыс., а пары и танцевальные дуэты — по $90 тыс.

Что касается серии Гран-при, за победу на каждом этапе можно заработать $18 тыс., а за выигрыш в финале — ещё $25 тыс.

Дело Валиевой

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька ожидает, что РУСАДА в ближайшее время проведёт слушания по делу Камилы Валиевой. Он заявил, что в организации «глаз не сводят» с данного процесса и проведут аудит, как только выйдет установленный срок на проведение расследования — полгода.

«Я крайне насторожен, не буду говорить, что полон уверенности. Мы следим за тем, что РУСАДА делает», — заявил Банька.

Как и следовало ожидать, особую обеспокоенность по этому вопросу выразили в Олимпийском комитете США, но представители WADA заверили американцев, что не игнорируют дело.

«Если мы посчитаем, что РУСАДА слишком медлит, или если мы увидим какие-нибудь странные препятствия, то всегда можем обратиться напрямую в Спортивный арбитражный суд», — подчеркнул глава агентства.

Пока же Камила готовится к сезону, развлекается и выступает в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи. Олимпийская чемпионка — 2006 считает Валиеву абсолютно феноменальной спортсменкой, в которой сочетается талант и работоспособность.

«Плюс Камила ещё и невероятная актриса. Настенька в её исполнении — хрупкая и одновременно сильная. Я всё волновалась, как они будут кататься вместе с Димой Соловьёвым. Всё-таки из одиночного катания прийти в танцы не так-то просто, но она справилась. Даже Дима был потрясён. Дебют Камилы смотрела на одном дыхании, хотя спектакль знаю наизусть. Когда она выезжала на лёд, казалось, время останавливается», — цитирует Навку АиФ.