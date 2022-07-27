Загитова рассказала, как Тутберидзе выгнала её из группы после травм

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как заслуженный тренер России Этери Тутберидзе выгнала её из группы из-за травм спортсменки.

«Меня выгнали. Как Этери Георгиевна говорит, я была ленивая. До 12 лет я занималась фигурным катанием в Ижевске — в провинции, от нас там не так много требовали. И в тот момент, когда я попала в группу Тутберидзе, мне казалось, что я выжимаю из себя максимально возможное. Но, видимо, этого было недостаточно», — приводит слова Загитовой «7 дней».

Она также заявила, что после перелома руки и ноги Тутберидзе сказала, что выгоняет её из группы. По её словам, после этого она решила вернуться в Ижевск и перед этим попрощаться с бывшим тренером.

«А она говорит: «Давайте ещё раз попробуем». Почему она приняла такое решение, не знаю, это, наверное, лучше у неё спросить», — добавила Загитова.

Напомним, 20-летняя спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении Загитовой в профессиональный спорт.