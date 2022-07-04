Тарасова считает, что Загитова может вернуться в профессиональный спорт

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в профессиональный спорт.
Тарасова считает, что Загитова может вернуться в профессиональный спорт
  • РИА Новости

«Мне кажется, что для Загитовой реально вернуться в профессиональный спорт. У Алины есть тренер. Если её тренер в это верит, значит она возвратится. У Этери Георгиевны спрашивайте», — цитирует Тарасову «Спорт день за днём».

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее Тарасова высказала мнение, что российские шахматисты всегда будут побеждать на международных турнирах.

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