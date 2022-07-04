Тарасова считает, что Загитова может вернуться в профессиональный спорт
- РИА Новости
«Мне кажется, что для Загитовой реально вернуться в профессиональный спорт. У Алины есть тренер. Если её тренер в это верит, значит она возвратится. У Этери Георгиевны спрашивайте», — цитирует Тарасову «Спорт день за днём».
Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.
Ранее Тарасова высказала мнение, что российские шахматисты всегда будут побеждать на международных турнирах.