Тарасова считает, что Загитова может вернуться в профессиональный спорт

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в профессиональный спорт.

«Мне кажется, что для Загитовой реально вернуться в профессиональный спорт. У Алины есть тренер. Если её тренер в это верит, значит она возвратится. У Этери Георгиевны спрашивайте», — цитирует Тарасову «Спорт день за днём».

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее Тарасова высказала мнение, что российские шахматисты всегда будут побеждать на международных турнирах.