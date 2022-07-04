Тарасова заявила, что российские шахматисты всегда будут побеждать на международных турнирах

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что российские шахматисты всегда выигрывали на международных турнирах и будут делать это дальше.

«Конечно, эта победа очень важна для всего российского спорта. Наши шахматисты всегда побеждали, побеждают и будут побеждать», — цитирует Тарасову ТАСС.

31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. Теперь он может сыграть с Магнусом Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил Яна Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о матче за звание чемпиона мира между россиянином Непомнящим и Карлсеном.