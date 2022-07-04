Тарасова заявила, что российские шахматисты всегда будут побеждать на международных турнирах
- РИА Новости
«Конечно, эта победа очень важна для всего российского спорта. Наши шахматисты всегда побеждали, побеждают и будут побеждать», — цитирует Тарасову ТАСС.
31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. Теперь он может сыграть с Магнусом Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил Яна Непомнящего со счётом 7,5:3,5.
Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.
Ранее почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о матче за звание чемпиона мира между россиянином Непомнящим и Карлсеном.