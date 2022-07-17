Резкость Тутберидзе, мастер-классы Трусовой и футбольные перспективы Плющенко: что обсуждают в мире фигурного катания

Этери Тутберидзе грубо высказалась в адрес американского журналиста Дэвида Лиса, который распространял слухи о ней самой и о её дочери Диане Дэвис. Александру Трусову пригласили провести мастер-классы в Стокгольме, а Евгения Плющенко — попробовать себя в футбольной Медиалиге. Что ещё обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Выпад Тутберидзе в адрес американского журналиста

Одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели в мире фигурного катания стал неожиданный выпад Этери Тутберидзе в адрес журналиста Дэвида Лиса. Под одним из его постов в социальной сети заслуженный тренер России оставила гневный комментарий, в котором обвинила американца в систематической публикации недостоверной информации.

«Дейв, ты лживое трепло. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои заявления унижают окружающих тебя людей. Позор тебе», — заявила Тутберидзе.

Автор подкаста The Skating Lessons, судя по всему, не сильно оскорбился, а лишь поиронизировал над российским тренером.

«Судя по времени сообщения, Этери посмотрела последний выпуск (программы. — RT) As The Blade Turns», — написал он в Twitter, приложив скриншот комментария.

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Напомним, именно Лис запустил слух о том, что дочь Тутберидзе Диана Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин собираются выступать за сборную США, для чего даже поженились в марте в Лас-Вегасе. Фигуристы опровергли возможный переход, а также попросили болельщиков и прессу с уважением относиться к их личной жизни. Кроме того, Лис заявлял, что сама Этери Георгиевна не намерена возвращаться в Россию из США, что, как известно, не подтвердилось: в конце июня специалист прилетела в Москву.

Татьяна Тарасова поддержала коллегу в её эмоциональном всплеске и назвала такую реакцию на клевету абсолютно правильным шагом.

«Он же пишет враньё, так почему она не может высказываться по этому поводу. Я не знаю, зачем и почему он написал это. У неё прекрасные результаты и прекрасные отношения с её спортсменами. Вы знаете, даже не хочется об этом говорить. Она работает на такой грани — то, что можно, и то, что невозможно. Наши ученики демонстрируют невероятное. Я очень уважительно к ней отношусь», — подчеркнула прославленный тренер.

Встал на сторону российского специалиста и директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. По его мнению, на тренера обрушивается слишком много зачастую несправедливой критики и это её «достало».

«Мы все люди, мы все человеки. Я не испытывал такого на себе, хотя было много сплетен. Хотя я руковожу спортом и обязан (поступать. — RT) профессионально. А Этери Георгиевна — великий тренер, которому приходится отстреливаться от нападок. Я считаю, абсолютно можно её оправдать с этим постом. Иногда действительно хочется послать кого-то куда подальше», — цитирует Лайшева Sport24.

За журналиста же вступились некоторые коллеги. Так, известный комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал Тутберидзе быть более открытой, чтобы прессе не приходилось искать потаённые смыслы в происходящем.

«Мы скучаем по комментариям Этери Георгиевны. Она многие вещи не объясняет, не работает в тесной связке с журналистами и общественным мнением. Люди интерпретируют её слова как хотят по этой причине. Ей надо быть более открытой, а закрытость порождает домыслы. Журналисты имеют право на гиперболы, а гиперболы бывают как чёрные, так и белые», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Аналогичное мнение высказала и обозреватель RT Елена Вайцеховская. Она отметила, что в ситуации, когда воедино сходится целый ряд фактов, которые не оспариваются, журналист имеет право трактовать их так, как представляется ему логичным.

«Если действующие лица не считают нужным своевременно прояснять ситуацию, значит, должны быть готовы к чужим трактовкам, нравится им это или нет. В точности по крылатому выражению Тамары Москвиной: «Лучше я расскажу о себе и своих спортсменах сама, чем об этом расскажут другие», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

Мастер-класс Трусовой в Стокгольме

Несколько неожиданно на фоне массовых отстранений российских атлетов от большинства спортивных мероприятий выглядит анонс мастер-классов Александры Трусовой в Стокгольме. Предполагается, что они пройдут в шведской столице 27 и 28 августа на арене Husby Ishall. Серебряный призёр Игр в Пекине проведёт четыре занятия, а также выступит перед публикой с несколькими номерами.

«Это будет первая подобная проба Саши с мастер-классом за рубежом. Она учится у таких педагогов, что может провести, — они серьёзно к этому относятся. Саша проведёт мастер-класс по прыжкам и скольжению. Очень приятно, что кто-то из мирового сообщества делает наших спортсменов сегодня востребованными. И думаю, что все, кто придут, останутся в восторге», — поделилась подробностями Татьяна Тарасова.

В свою очередь, Александр Жулин признался: приглашение Трусовой в Швецию вселяет в него надежду, что скоро всё наладится и российские атлеты перестанут быть персонами нон грата.

«В любом случае это хороший знак, что наша замечательная фигуристка поедет в Европу показывать свои грандиозные умения. Сейчас позвали Трусову, потом позовут других наших великих спортсменов. Возможно, это шаг к примирению. Я буду счастлив, если это так. Потому что этот идиотизм должен рано или поздно прекратиться. Мы всегда со всеми дружили, работали, выступали. А теперь они превратили нашу страну в изгоя. Так быть не должно», — сказал тренер.

Между тем королева квадов постепенно восстанавливает боевую форму: например, на шоу Евгения Плющенко в Нижнем Новгороде она исполнила четверной лутц.

Переход Плющенко в футбольную Медиалигу

Сам автор ледового проекта «Чемпионы» всерьёз настроился в скором времени дебютировать в футбольной Медиалиге. На днях бывший спортсмен провёл тренировку с Broke Boys, но интерес к его кандидатуре проявляет ещё одна команда. Как признался Плющенко, раньше он всегда играл на позиции левого крайнего нападающего, но готов подстраиваться под видение тренера.

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«В медийном футболе переговоры только на поле. Если Broke Boys победят, то шансы на подписание велики. Ждите информацию!» — сообщил двукратный олимпийский чемпион.

Он также отметил, что ради участия в Медиалиге ему придётся многим пожертвовать, но тем не менее проект ему интересен. «Надеюсь, этому травмы не помешают, со здоровьем всё в порядке», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Его рвение поддержала Татьяна Тарасова, которая отметила, что он очень способный человек и может пробовать себя в разных направлениях деятельности.

«Это же не навсегда, а просто попробовать. Плющенко некуда девать свою энергию, вот он и пошёл в футболисты. Он любит этот вид спорта, у нас все мальчики по субботам играли в футбол», — отметила тренер.

А Алексей Мишин заявил, что его воспитаннику по силам играть не только «в какой-нибудь любительской лиге», но и на профессиональном уровне. «Желаю, чтобы он своей игрой принёс радость и себе, и людям», — подчеркнул специалист.

Пока неизвестно, к какой команде в итоге присоединится двукратный олимпийский чемпион, однако один из клубов Медиалиги уже связал себя с фигурным катанием. Амбассадором команды «Катюша», которую возглавляет Александр Мостовой, станет экс-чемпионка Европы Алёна Косторная.

Межсезонье Валиевой

А Камила Валиева попробовала себя в совсем другой сфере. На днях она приняла участие в гонке чемпионов по картингу, которую устроили для артистов ледового спектакля Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи. Помимо 16-летней звезды в заездах приняли участие Дмитрий Соловьёв, Морис Квителашвили и другие спортсмены.

«Мне нравится Сочи, я вообще люблю картинг. На трассе и опыт фигурного катания может пригодиться. Утренний заезд помог отвлечься от тренировок на льду и готовиться к вечерним выступлениям с хорошим настроением», — заметила олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире.

А пока Камила выступает в Сочи, Татьяна Тарасова побывала на тренировках группы Тутберидзе в Новогорске и послушала композицию для её короткой программы в новом сезоне. Прославленный тренер призналась, что музыка привела её в неописуемый восторг. Теперь фанаты с нетерпением ждут контрольных прокатов сборной страны, чтобы увидеть новые постановки спортсменов. В этом году они намечены лишь на конец сентября в связи с отсутствием международных соревнований.

Зато у членов национальной команды есть время поработать над разными составляющими, в том числе над хореографией. Завесу тайны, как проходят танцевальные тренировки в зале, приоткрыл Алексей Железняков, сотрудничающий с группой Тутберидзе. Он рассказал, что на своих занятиях предлагает подопечным различные стили, так как постановщики стремятся делать программы в «разных ключах, чтобы это было интересно, зрелищно».

«Ту же Камилу Валиеву возьмите, её называют балериной на льду. Но помимо того, что она хорошо работает в классической хореографии, она уже в общем-то умеет танцевать любой стиль, какой ни возьми. Даже вог они с Евой Уваровой станцевали — она может всё. Чем фигурист универсальнее, тем лучше. Координация, мелкая моторика развивается. Между прочим, координация влияет на технику. Когда у тебя тело перекачано, мышцы крепкие, нет пластики, тебе тяжелее скользить, выкладывать рёбра, работать корпусом», — пояснил хореограф.

Эмоции Рэдфорда и пополнение в семье Дюамель

Между тем олимпийский чемпион Пхёнчхана в командном турнире Эрик Рэдфорд поделился эмоциями по поводу того, что в позапрошлом сезоне Валиева каталась под его музыку Storm. Он признался, что был удивлён, увидев на YouTube летом 2020 года запись программы россиянки, так как ничего не знал об этом.

«Я был действительно впечатлён тем, как Камила выразила музыку на льду. Это была прекрасная программа, я счастлив, что она часто хорошо с ней выступала. Я бы хотел, чтобы таких спортсменов было как можно больше. Знаю, что Хаен Ли из Кореи будет кататься под Storm в следующем сезоне», — цитирует канадца Sport24.

Он также отметил, что по окончании карьеры собирается заняться тренерской работой, но не прекратит писать музыку. По словам Эрика, сочиняя мелодии, он всегда держит в голове картинку ледовых постановок.

«У меня есть несколько запланированных релизов, которые подойдут под фигурное катание, как мне кажется. Возможно, Камила захочет кататься под ещё один мой трек. Или кто-нибудь из России», — рассказал канадец.

Удивительно, насколько отличается отношение к российским атлетам Рэдфорда и его бывшей партнёрши Меган Дюамель, которая известна своими русофобными настроениями. Напомним, во время Олимпиады в Пекине она писала гневные посты в адрес Валиевой, сборной ОКР и МОК, позволившего Камиле выступить в личном турнире после объявления о положительной допинг-пробе.

Впрочем, сейчас бывшая фигуристка переключила всё своё внимание на собственную семью, ведь 14 июля она во второй раз стала матерью. У них с тренером Бруно Маркоттой родилась дочь, которую назвали Мия Чарли Роуз. Также у пары есть старшая дочь Зоуи, она появилась на свет в октябре 2019 года.

Признания Грищук

Также на минувшей неделе двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук в интервью Sports.ru рассказала о причинах распада её пары с Евгением Платовым, с которым они побеждали на Играх в Лиллехаммере и в Нагано. По её признанию, партнёр всегда был в неё влюблён, а девушка решила выйти замуж за другого.

«Он был галантным, благородным, идеально классическим партнером. Но мы были совершенно разные: и по темпераменту, и по физическому складу. Поэтому романтических чувств к нему у меня никогда не было. Я всегда хотела, чтобы партнёр был мне как друг или старший брат. Но Женя хотел чего-то большего. Меня это только сковывало и закрывало. Поэтому у нас не сложились те дружеские отношения, о которых я мечтала», — заявила бывшая фигуристка.

По словам Грищук, однажды она пришла на тренировку с кольцом на пальце, и Платов, увидев украшение с огромным бриллиантом, был в шоке.

«Мой молодой человек специально закрыл магазин на Родео Драйв в Беверли-Хиллс — это одна из самых дорогих улиц мира, там сделал предложение и подарил кольцо за $160 тыс. Буквально через месяц после появления кольца на моей руке, во время нашей совместной работы в туре «Чемпионы на льду», Женя стал втайне от меня подкатываться с новой партнёршей», — сообщила Оксана.

Однако сейчас, по прошествии многих лет после этих событий, между бывшими партнёрами наладились дружеские отношения.

«Несмотря ни на что, я простила не только Женю, но и многих других, кто меня предавал. Благодарна судьбе, что Женя спустя какое-то время понял свои ошибки и протянул мне руку дружбы. И теперь уже много лет никогда не пропускает ни одного моего дня рождения, а я — его», — заключила Грищук.