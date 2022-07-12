Плющенко сообщил, что ведёт переговоры об участии в футбольной Медиалиге
- РИА Новости
«Я ещё никакой не игрок. Общаемся… Только общаемся. И я пока не принял решение. Конечно, мне интересен этот проект. В данный момент мы на переговорах», — цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Плющенко тренирует фигуристов в своей академии «Ангелы Плющенко». В сезоне-2020/21 специалист привёл Александру Трусову к бронзовой медали чемпионата мира в Стокгольме.
Ранее Анастасию Зинину отчислили из академии «Ангелы Плющенко» за отказ выполнять установки тренера.