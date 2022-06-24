Зинину отчислили из академии «Ангелы Плющенко» за отказ выполнять установки тренера

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что принял решение отчислить Анастасию Зинину из своей академии.
Зинину отчислили из академии «Ангелы Плющенко» за отказ выполнять установки тренера
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Зинина отчислена из академии из-за того, что отказывалась выполнять тренерские установки. У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для неё было важнее мнение её мамы», — цитирует Плющенко ТАСС.

Он подчеркнул, что в «Ангелах Плющенко» сформирован свой тренерский штаб, есть специалисты, которые отвечают за здоровье спортсменов.

«В сложившейся ситуации мы за её здоровье отвечать не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой», — сказал он.

Зинина является серебряной призёркой этапа юниорского Гран-при. На последнем первенстве России в Саранске она заняла 18-е место, а также стала 12-й на взрослом чемпионате России.

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