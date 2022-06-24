Зинину отчислили из академии «Ангелы Плющенко» за отказ выполнять установки тренера
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Зинина отчислена из академии из-за того, что отказывалась выполнять тренерские установки. У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для неё было важнее мнение её мамы», — цитирует Плющенко ТАСС.
Он подчеркнул, что в «Ангелах Плющенко» сформирован свой тренерский штаб, есть специалисты, которые отвечают за здоровье спортсменов.
«В сложившейся ситуации мы за её здоровье отвечать не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой», — сказал он.
Зинина является серебряной призёркой этапа юниорского Гран-при. На последнем первенстве России в Саранске она заняла 18-е место, а также стала 12-й на взрослом чемпионате России.
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