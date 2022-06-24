Зинину отчислили из академии «Ангелы Плющенко» за отказ выполнять установки тренера

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что принял решение отчислить Анастасию Зинину из своей академии.

«Зинина отчислена из академии из-за того, что отказывалась выполнять тренерские установки. У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для неё было важнее мнение её мамы», — цитирует Плющенко ТАСС.

Он подчеркнул, что в «Ангелах Плющенко» сформирован свой тренерский штаб, есть специалисты, которые отвечают за здоровье спортсменов.

«В сложившейся ситуации мы за её здоровье отвечать не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой», — сказал он.

Зинина является серебряной призёркой этапа юниорского Гран-при. На последнем первенстве России в Саранске она заняла 18-е место, а также стала 12-й на взрослом чемпионате России.

Ранее серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух высказался о решении ISU убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Игр 2022 года в Пекине.