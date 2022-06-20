Свадьба Тарасовой и Климова, поездка Загитовой в Петербург и признание Трусовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Тарасова вышла замуж за Фёдора Климова. Алина Загитова побывала в Санкт-Петербурге и осталась под впечатлением от Эрмитажа и Исаакиевского собора. Александра Трусова призналась, что мечтает родить ребёнка к 27 годам, а Анна Щербакова поделилась детскими фотографиями из Большого театра. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Неожиданная свадьба Тарасовой

Главной новостью прошедшей недели стала свадьба Евгении Тарасовой и Фёдора Климова, причём для многих фанатов она стала полной неожиданностью. Пару даже назвали отличными конспираторами, ведь они никак не «светили» свои отношения вплоть до бракосочетания. Кто-то из фанатов даже считал, что Евгения до сих пор встречается с партнёром Владимиром Морозовым, однако молодые люди расстались довольно давно — вскоре после Олимпиады в Пхёнчхане. С тех пор их связывал только спорт.

«Ну, разошлись в жизни, всякое бывает. Но спорт тут при чём? Он хороший партнёр, я хорошая партнёрша, вместе мы можем побеждать. Зачем нам это всё губить? Мы с Вовой решили, что спорт важнее. Не нужно терять свой шанс», — говорила Тарасова в интервью несколько лет назад.

Также по теме Помолвка Синициной и Кацалапова и гонки Нугумановой на спорткаре: что обсуждают в мире фигурного катания Никита Кацалапов сделал предложение руки и сердца Виктории Синициной, она ответила согласием. Алина Загитова задумалась о профессии...

А вот с Фёдором Женю заметили вместе ещё в прошлом году на дне рождения Елизаветы Туктамышевой, но тогда никто не придал этому серьёзного значения. В остальном же фигуристы не оставили в соцсетях ни одного намёка на развивающийся роман.

Церемония бракосочетания Тарасовой и Климова состоялась в Москве, а празднование — в подмосковном гостиничном комплексе. Свадьба прошла в стиле бохо. В числе приглашённых были объявившие недавно о помолвке Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также одна из лучших подруг невесты Туктамышева. Лиза даже пыталась поймать букет невесты, но, увы, не получилось.

Тарасова поделилась свадебными фотографиями в социальной сети, и под публикацией набралось несколько сотен комментариев с поздравлениями, в том числе от Камилы Валиевой, Елены Радионовой, Александры Бойковой, Романа Костомарова, Эрика Рэдфорда, Алексы Книрим, Ванессы Джеймс, Мэдисон Чок и многих других.

Не осталась в стороне от торжества и команда Этери Тутберидзе, в составе которой тренируются Тарасова и Морозов: «Поздравляем Евгению Тарасову и Фёдора Климова с созданием семьи! Пусть новый жизненный этап подарит множество счастливых моментов и событий. Любви, добра, взаимопонимания на долгие годы!»

К поздравлениям присоединился даже Олимпийский комитет России, опубликовавший в своём Telegram-канале отдельный пост: «Совет да любовь!»

Далекоидущие планы Трусовой

27-летняя Тарасова, несмотря на замужество, вешать коньки на гвоздь не спешит. А вот Александра Трусова, судя по её недавнему интервью, вполне может решиться на завершение карьеры до достижения этого возраста. Фигуристку спросили, что она будет делать через десять лет, и ответ оказался несколько неожиданным.

«Мне будет 27 лет… Скорее всего, у меня уже будет ребёнок. Потому что я хочу этого. А что я буду делать — не знаю. Пройдёт слишком много времени», — сказала Саша.

Также спортсменка рассказала, что поклонники досаждали ей и Марку Кондратюку, фотографируя их вместе исподтишка, и именно поэтому фигуристы решили рассказать об отношениях. Они одновременно опубликовали в своих аккаунтах в соцсетях совместные снимки, сопроводив их соответствующими эмодзи.

«Конечно, мы не собирались скрывать, но нас фотографировали каждый раз, когда мы шли вместе. Потом выкладывали наши снимки […] Мне такое не нравится. Получается, что мы не можем нормально, спокойно гулять из-за постоянных фото. Это очень странно. Поэтому и решили, что выложим. Тем более фотографии красивые», — отметила Александра.

При этом фигуристка признала, что в целом внимание фанатов ей льстит и она не отказывает в совместном фото, если ситуация благоволит.

«Я вообще очень люблю, когда меня узнают, нравится популярность. Но есть некоторые моменты, когда это проявляется слишком сильно. Например, мне не нравится, когда ко мне подходят в самолётах или аэропортах. Бывает, ты летишь очень долго, уже ночь, и тогда это странно», — подчеркнула Александра.

Светская жизнь Щербаковой

Анна Щербакова постепенно возвращается к тренировкам, однако на сбор группы в Новогорск она не поехала и занимается отдельно в «Хрустальном». И это немудрено, ведь график олимпийской чемпионки расписан по часам. Недавно она сдавала ЕГЭ, и на минувшей неделе стали известны результаты. Математику Щербакова сдала на пятёрку, а за экзамен по русскому языку получила 91 балл.

«Так как в олимпийском сезоне я была сосредоточена на соревнованиях, результатом я очень довольна. Когда вышла с экзамена, уже надеялась на хорошие баллы, но не понимала, что для меня будет хорошим результатом, потому что никаких пробных экзаменов я не писала», — поделилась Анна в Telegram-канале.

Также на днях Щербакова побывала в Большом театре на экскурсии по закулисью, а потом посмотрела балет «Зимняя сказка». После представления спортсменка даже получила подарок от артистов — настоящие пуанты.

А впервые побывала в Большом Аня шесть лет назад, ещё ребёнком. Спортсменка случайно вспомнила об этом «благодаря напоминанию в телефоне» и поделилась фотографиями знаменательного события.

Деловой визит Загитовой

Алина Загитова тем временем приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. Фигуристка заявила, что услышала о нём впервые, так как раньше вся её жизнь была посвящена спорту. Но теперь в связи с учёбой на журналиста олимпийской чемпионке интересно расширять горизонты и познавать новое. В следующем году она даже готова повторить нынешний опыт и расширить его.

Алина также не упустила возможности посетить главные достопримечательности Северной столицы. Она осмотрела Исаакиевский собор, поднялась на его колоннаду и посетила Эрмитаж.

«У каждого экспоната здесь своя очень интересная история! Когда ходишь по залам, как будто возвращаешься на 250 лет в прошлое. Такое непередаваемое чувство — осознавать, что по этому же паркету когда-то давно ходили императоры и их знатные гости. Колоннада Исаакиевского собора тоже произвела на меня огромное впечатление! Казалось бы, не так уж и высоко поднимаешься над землёй, но вид открывается просто чудесный», — поделилась впечатлениями Загитова в своём Telegram-канале.

А ещё спортсменку поразили белые ночи Петербурга. «Почему половина девятого вечера, а на улице солнце?» — задалась вопросом Загитова.

А в начале прошлой недели олимпийская чемпионка сразила наповал всех своей новой фотосессией, в которой предстала в неординарном образе. Неудивительно, что через пару дней после этого Елена Радионова назвала Алину самой стильной фигуристкой России.

«Она чаще ходит на различные премии, стильно одевается, не боится пробовать разные образы, причёски. Что очень здорово. Мне импонирует, когда человек пробует что-то разное в своём образе. Загитова — действительно очень красивая девушка. Ей всё к лицу», — сказала бывшая спортсменка в интервью «РБ Спорт».

Финансовый вопрос Медведевой

Евгения Медведева рассказала, что с раннего возраста ставила перед собой цель повысить качество жизни. Спортсменка отметила, что первые заработки у неё появились в возрасте 14—15 лет с выходом на международную арену, где за попадание в тройку выплачивались призовые. Девушка хотела купить жильё, получить возможность путешествовать в далёкие экзотические страны, подарить маме хорошую машину.

«На данный момент моя цель достигнута, качество жизни повышено. Очень приятно жить в собственном мире, где ты можешь позволить себе спонтанные покупки. Я не могу от них отказаться, у меня есть возможность купить то, что безумно хочется, а лет семь назад мне это могло быть не по бюджету», — призналась двукратная чемпионка мира.

По её словам, она считает деньги в первую очередь возможностью.

«Я трачу на эмоции и впечатления, для меня это некая инвестиция в себя. Я знаю, что могу быть более продуктивной, если у меня много всяких возможностей: куда-то слетать или сходить, для меня это очень важно», — приводит её слова Sport24.

По окончании карьеры фигуристка продолжает зарабатывать, выступая в ледовых шоу и принимая участие в различных телевизионных проектах. Так, прошлой осенью она снималась в «Ледниковом периоде» на Первом канале, а в этом году станет одним из членов жюри в шоу «Новые танцы» на ТНТ. Кроме того, Евгения — постоянный участник ледовых постановок Ильи Авербуха.

А в перерывах между рабочими проектами Женя не забывает об отдыхе. На днях она поделилась фотографиями в синем купальнике, в котором, очевидно, собирается на море.