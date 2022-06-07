Помолвка Синициной и Кацалапова и гонки Нугумановой на спорткаре: что обсуждают в мире фигурного катания

Никита Кацалапов сделал предложение руки и сердца Виктории Синициной, она ответила согласием. Алина Загитова задумалась о профессии спортивного функционера, но Татьяна Тарасова хотела бы видеть её тренером. Фанаты Камилы Валиевой обеспокоены тем, что фигуристка ещё не вернулась к тренировкам, но планирует выступить в шоу Татьяны Навки. Марк Кондратюк принял присягу в спортивной роте ЦСКА. Елизавета Худайбердиева и Елизавета Нугуманова радуют поклонников пляжными фотографиями, а Евгения Медведева поделилась не только эффектными кадрами в красной шляпе с фотосессии, но и архивными детскими снимками.

Помолвка на Мальдивах

Никита Кацалапов сделал предложение руки и сердца Виктории Синициной, и она ответила согласием. Знаменательное событие произошло ещё 22 мая, во время отпуска фигуристов на Мальдивах, но рассказать об этом они решили только сейчас. Серебряные призёры пекинской Олимпиады одновременно опубликовали в соцсетях фотографии, желая разделить своё счастье с поклонниками: вот пара стоит на берегу океана на закате солнца, партнёр встаёт на одно колено, а затем на безымянном пальце девушки появляется помолвочное кольцо.

«Я долго об этом мечтал... Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы всё было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность. Получилось даже лучше. Просто идеально. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы», — написал Кацалапов в соцсети.

Виктория в своём Telegram-канале была немногословна, но это тот самый случай, когда всё понятно и без слов.

«22.05.22. Я очень счастлива», — написала спортсменка, сопроводив фразу эмоджи в виде сердца.

Эти посты собрали уже тысячи лайков, а также сотни комментариев растроганных до слёз поклонников. Многие из них выразили мнение, что известие о предстоящей свадьбе даже ценнее, чем серебро Олимпиады. Свои поздравления опубликовали также Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

Будущее Загитовой

Алина Загитова получила премию MarSpo в номинации «Спортсмен нового времени». Жюри присуждает её атлетам, которые начинают реализовываться в новых амплуа. Комментируя вручение награды, фигуристка отметила, что на сегодняшний день она выступает в роли не только спортсменки, но и журналиста.

«Когда объявили моё имя, были сказаны важные слова, что если за такой короткий период удалось освоить новую профессию, то, может быть, скоро я смогу стать и спортивным функционером. Невероятно приятно, что моя деятельность получила такое признание. Я буду и дальше развиваться и продвигать спорт в массы! Нужно будет много учиться новому, но я готова!» — написала Алина в своём Telegram-канале.

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Многие подписчики восприняли это заявление Загитовой с сарказмом, отметив, что для полноценного освоения новой профессии ей ещё предстоит поработать над собой. Вероятно, больше всего по душе им путь развития, который предложила олимпийской чемпионке заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. По её словам, при желании Алина может стать отличным наставником для будущих чемпионов.

«Алина способна преуспеть в этом направлении, если серьёзно возьмётся за дело. У неё за плечами опыт работы с настоящими профессионалами своего дела, помогут. Загитова может пойти по стопам Тутберидзе. Думаю, из неё получится хороший тренер», — приводит слова Тарасовой Sport24.

К слову, недавно Загитова вернулась на лёд после длительного отпуска. Чемпионка мира опубликовала в своём Telegram-канале видео, как она исполняет двойной аксель.

«Ну что… я решила, что нужно уже пойти всё-таки на лёд. Ощущения очень интересные, как будто бы я первый раз встала на коньки», — призналась фигуристка.

Что ж, для тренировок самое время, ведь уже через месяц начинается вторая волна ледовых шоу. Загитова будет участвовать в постановке Навки «Аленький цветочек» в Сочи. Спектакли будут идти три месяца — с июля по сентябрь. А подменять Алину в роли Настеньки будут Камила Валиева и Виктория Синицина. Никите Кацалапову же досталась роль принца.

При этом Загитова успевает сдавать зачёты в университете, а также сниматься в необычных фотосессиях и, конечно, делиться результатами с подписчиками.

Карьера Валиевой

Новость о том, что Валиева вместо упорной подготовки к новому сезону будет выступать в шоу, насторожила фанатов. Они заподозрили, что Камила пойдёт по стопам Алины и свернёт активную соревновательную деятельность. Ко всему прочему, в прессе появились слухи, что олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях не планирует принимать участие в сборе, который подопечные Этери Тутберидзе проведут в Новогорске.

Специалисты успокаивают: совмещать тренировки и шоу вполне реально, однако захочет ли этого фигуристка — вопрос открытый.

«Громко сказано, что она может завершить карьеру, по мере возможности наверняка будет выступать. У неё есть тренеры, советчики и родители, которые будут правильно направлять. Всем бы хотелось, чтобы Валиева продолжала кататься, но спорт такая штука, есть надломы, физические и психологические травмы, нельзя предсказать, что человек, как железный робот, будет работать дальше. Она в любом случае молодец», — заявил по этому поводу президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Кстати, участвовать в шоу намерены также и Анна Щербакова, и Александра Трусова. Аня будет кататься у Ильи Авербуха, а Саша — у Евгения Плющенко. А помимо этого, серебряный призёр ОИ-2022 ещё и попробует себя в лёгкой атлетике. Но в возможном завершении карьеры Трусову подозревают куда меньше — вероятно, потому, что её любовь к фигурному катанию и желание дойти до олимпийской вершины не вызывают никаких сомнений.

А Камила между тем продолжает совершенствоваться в искусстве танца — в субботу она побывала на мастер-классе Мигеля и Евы Уваровой.

Присяга Кондратюка

Тем временем Марк Кондратюк завершил прохождение срочной воинской службы в спортивной роте ЦСКА. В конце минувшей недели олимпийский чемпион вместе с фигуристами Артуром Даниеляном и Денисом Ходыкиным, а также ещё 194 спортсменами принял присягу на верность Отечеству.

«Служба на благо России — это путь, который необходимо пройти с честью и достоинством, чтобы наши родные и близкие могли гордиться нами. Мы будем честно и добросовестно исполнять свой долг, а также беречь и чтить традиции Центрального спортивного клуба армии. Для нас это честь — проходить воинскую службу в спортивных ротах ЦСКА», — сказал Кондратюк, которому доверили произнести речь от имени всех присутствовавших спортсменов.

После этого фигурист вернулся к тренировкам в Москве, а уже в понедельник отправился на сборы в составе большой группы Светланы Соколовской.

Заметки из отпуска

Одни фигуристы уже сполна насладились отпуском и взялись за повседневные дела, а другие — в самом разгаре летних развлечений.

Так, Елизавета Худайбердиева с супругом побывали в Турции. Лиза в своих соцсетях не скупилась на жаркие фотографии с отдыха то в одном, то в другом купальнике. Но не забывала спортсменка и о поддержании формы.

«Я в полном счастье на солнышке, уже неплохо загорела, наслаждаюсь вкусной едой и всеми остальными прелестями отпуска. Но даже на отдыхе я ежедневно по утрам хожу в зал — без исключения. Попробуйте и вы! Начать заниматься спортом в понедельник — двойной стимул ворваться в новую жизнь», — написала серебряный призёр юниорского чемпионата мира.

А Елизавета Нугуманова, которая недавно потрясла мир фигурного катания откровениями о жестоком обращении тренера, отправилась на отдых в Дубай. Она также порадовала фанатов снимками с пляжа и прогулок на яхте, но самое сильное впечатление произвёл её заезд на спорткаре. Фигуристка промчалась с ветерком на ярко-оранжевом Lamborghini, разогнавшись до 140 км/ч за 3,5 секунды.

«Люблю спорт во всём. Погоняли сегодня», — написала Нугуманова.

Любимые книги и детские фото Медведевой

Двукратная чемпионка мира рассказала о книгах, которые оказали на неё серьёзное влияние. По её словам, в последнее время она пытается наверстать школьную программу и читать больше классической литературы — Лермонтова, Пушкина, Ремарка.

«Одна из книг, которую я недавно прочитала, — это «Мастер и Маргарита». Последняя книга, которая переворачивает сознание и даёт понимание, что человек может выдержать многое, но какой ценой, — «Выбор» Эдит Евы Эгер, автобиография женщины, которая выжила в Аушвице», — приводит слова фигуристки «Коммерсантъ».

Как бы в подтверждение своих слов о классике Женя опубликовала в своём Telegram-канале снимки с эффектной фотосессии: сдержанный образ — клетчатый пиджак, чёрные перчатки и красная шляпа.

А в День защиты детей Женя поздравила подписчиков с праздником и поделилась своими архивными фотографиями, на которых она запечатлена совсем крохой. Наверное, как раз в том возрасте, когда она делала первые шаги в фигурном катании, — чуть больше трёх лет.

«В своей спортивной карьере я часто получала особую поддержку именно от детей. И эта любовь всегда была взаимной. Наверное, в таком возрасте невозможно быть неискренним. Думаю, тяжело спорить с утверждением, что дети — цветы жизни. От всей души — всех с праздником! Берегите детей и наше будущее!» — написала фигуристка в своём Telegram-канале.

И что удивительно, среди юных фигуристок уже есть те, кто вырос на программах Медведевой. Так, чемпионка мира среди юниоров 2022 года американка Изабо Левито призналась, что с детства восторгалась Евгенией, а одно из её заветных желаний — обнять российскую чемпионку.

«Обожаю её! Я росла на её выступлениях. Я следила не за всеми фигуристами. Кому я уделяла всё своё внимание и кому действительно была предана, так это Евгении Медведевой. Я её просто обожала и боготворила», — заявила Левито.