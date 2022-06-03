ВФЛА подтвердили, что Трусова выступит в прыжках в длину на Неделе лёгкой атлетики

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Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) подтвердили информацию, что серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова примет участие в легкоатлетических соревнованиях в дисциплине «прыжки в длину».
ВФЛА подтвердили, что Трусова выступит в прыжках в длину на Неделе лёгкой атлетики
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РИА Новости».

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках».

День прыжков на турнире пройдёт 9 июня.

Напомним, фигуристка завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила рекордные пять четверных прыжков.

Ранее исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова рассказала об участии Трусовой в Неделе лёгкой атлетики в Москве.

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