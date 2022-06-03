В ВФЛА приветствуют желание Трусовой выступить на турнире по лёгкой атлетике

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала об участии Александры Трусовой в Неделе лёгкой атлетики в Москве.
В ВФЛА приветствуют желание Трусовой выступить на турнире по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Могу подтвердить, что Саша Трусова будет участвовать в соревнованиях. И на самом деле фигуристы имеют очень хорошую легкоатлетическую подготовку. Я сама пришла после фигурного катания, поэтому могу сказать, что и бегала хорошо, и прыгала благодаря тренировочной специфике. Поэтому я приветствую желание Саши. И, пользуясь случаем, приглашаю всех на лёгкую атлетику, потому что это интересно будет посмотреть», — рассказала Привалова в интервью RT.

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». В дисциплине «прыжки в длину».

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков выразил удивление из-за решения Трусовой выступить на легкоатлетических соревнованиях.

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