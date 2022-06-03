Президент ФФККР Горшков — о Трусовой в легкой атлетике: не знаю, что взбрело ей в голову

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков выразил удивление из-за решения серебряного призера Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой выступить на легкоатлетических соревнованиях.

«О господи. Я первый раз об этом слышу. Не знаю, что взбрело ей в голову, не могу ничего сказать. У меня сейчас голова другим забита», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Напомним, фигуристка завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото коллеге по команде Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила рекордные пять четверных прыжков.

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». Дисциплина, в которой выступит фигуристка, не сообщается.

Ранее спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский подтвердил участие Трусовой в турнире по лёгкой атлетике