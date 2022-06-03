Борзаковский подтвердил участие Трусовой в турнире по лёгкой атлетике

Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский сообщил, что серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Саша действительно примет участие в Неделе лёгкой атлетики. Однако дисциплину мы пока оставляем в секрете», — приводит слова Борзаковского «Чемпионат».

Он также заявил, что приветствует подобную практику перехода в другой вид спорта.

На Олимпийских играх в Пекине фигуристка исполнила рекордные пять четверных прыжков в произвольной программе.

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сказал, что о переходе Трусовой в лёгкую атлетику лучше спрашивать у Борзаковского.