Плющенко: про уход Трусовой в лёгкую атлетику лучше спросить у Борзаковского
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«Это всё вопросы к людям из лёгкой атлетики. Не знаю, в каких дисциплинах ей выступать там. Лучше спросить об этом профессионалов, того же Юрия Борзаковского», — приводит слова Плющенко РИА Новости.
Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». О дисциплине, в которой выступит фигуристка, не сообщается.
Ранее Плющенко назвал состав группы парного катания в своей академии.