Плющенко: про уход Трусовой в лёгкую атлетику лучше спросить у Борзаковского

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что о переходе фигуристки Александры Трусовой в лёгкую атлетику лучше спросить у спортивного директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрия Борзаковского.
Плющенко: про уход Трусовой в лёгкую атлетику лучше спросить у Борзаковского
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«Это всё вопросы к людям из лёгкой атлетики. Не знаю, в каких дисциплинах ей выступать там. Лучше спросить об этом профессионалов, того же Юрия Борзаковского», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». О дисциплине, в которой выступит фигуристка, не сообщается.

Ранее Плющенко назвал состав группы парного катания в своей академии.

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