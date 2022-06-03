Плющенко: про уход Трусовой в лёгкую атлетику лучше спросить у Борзаковского

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что о переходе фигуристки Александры Трусовой в лёгкую атлетику лучше спросить у спортивного директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрия Борзаковского.

«Это всё вопросы к людям из лёгкой атлетики. Не знаю, в каких дисциплинах ей выступать там. Лучше спросить об этом профессионалов, того же Юрия Борзаковского», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». О дисциплине, в которой выступит фигуристка, не сообщается.

Ранее Плющенко назвал состав группы парного катания в своей академии.