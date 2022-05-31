Плющенко назвал состав группы парного катания в своей академии

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Стал известен состав группы фигуристов, которые будут заниматься в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в парном катании.
Плющенко назвал состав группы парного катания в своей академии
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

В состав группы вошли Полина Костюкович, Илья Миронов, а также Владислав Антонышев, Елизавета Осокина, Андрей Рудь, Таисия Собинина и Анастасия Чернышёва.

В марте 2017 года 39-летний Плющенко завершил карьеру, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».

13 мая Плющенко рассказал, что будет развивать в своей академии парное катание и танцы на льду.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала смешным сравнение Плющенко с Этери Тутберидзе.

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