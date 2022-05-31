Плющенко назвал состав группы парного катания в своей академии
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В состав группы вошли Полина Костюкович, Илья Миронов, а также Владислав Антонышев, Елизавета Осокина, Андрей Рудь, Таисия Собинина и Анастасия Чернышёва.
В марте 2017 года 39-летний Плющенко завершил карьеру, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».
13 мая Плющенко рассказал, что будет развивать в своей академии парное катание и танцы на льду.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала смешным сравнение Плющенко с Этери Тутберидзе.