Плющенко заявил, что намерен развивать парное катание в академии «Ангелы Плющенко»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что будет развивать в своей академии «Ангелы Плющенко» парное катание и танцы на льду.

«Я принял решение развивать парное катание, скажу больше — будут развиваться и танцы на льду, но чуть позже. Не исключаю, что в будущем появится и синхронное катание. Считаю, что в академии должны быть все виды фигурного катания», — цитирует Плющенко ТАСС.

По его словам, с парами будет работать тренер Арина Ушакова, а он — помогать с прыжковой техникой. Он также подчеркнул, что Ушаковой с парами будут помогать Сергей Алексеев и Артём Значков.

«Над техникой будет работать и Александр Абт. Сейчас у нас в академии три полноценные пары, но спортсмены ещё приходят», — заключил Плющенко.

В марте 2017 года 39-летний Плющенко завершил карьеру, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».

Ранее Плющенко рассказал, что фигуристы из его группы не планируют менять спортивное гражданство.