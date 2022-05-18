Тарасова назвала смешным сравнение противостояния Плющенко с Тутберидзе

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что на данный момент двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в качестве тренера не способен составить конкуренцию заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Может быть, через десять лет, через 15. Сейчас даже смешно разговаривать на эту тему. Просто смешно. Женя Плющенко — прекрасный спортсмен, который начал заниматься тренерской деятельностью», — приводит слова Тарасовой Post News.

В марте 2017 года 39-летний Плющенко завершил карьеру, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».

13 мая Плющенко рассказал, что будет развивать в своей академии парное катание и танцы на льду.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Плющенко развивать парное катание.