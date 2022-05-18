Тарасова назвала смешным сравнение противостояния Плющенко с Тутберидзе
- РИА Новости
«Может быть, через десять лет, через 15. Сейчас даже смешно разговаривать на эту тему. Просто смешно. Женя Плющенко — прекрасный спортсмен, который начал заниматься тренерской деятельностью», — приводит слова Тарасовой Post News.
В марте 2017 года 39-летний Плющенко завершил карьеру, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».
13 мая Плющенко рассказал, что будет развивать в своей академии парное катание и танцы на льду.
Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Плющенко развивать парное катание.