Тарасова назвала смешным сравнение противостояния Плющенко с Тутберидзе

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что на данный момент двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в качестве тренера не способен составить конкуренцию заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.
Тарасова назвала смешным сравнение противостояния Плющенко с Тутберидзе
  • РИА Новости

«Может быть, через десять лет, через 15. Сейчас даже смешно разговаривать на эту тему. Просто смешно. Женя Плющенко — прекрасный спортсмен, который начал заниматься тренерской деятельностью», — приводит слова Тарасовой Post News.

В марте 2017 года 39-летний Плющенко завершил карьеру, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».

13 мая Плющенко рассказал, что будет развивать в своей академии парное катание и танцы на льду.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Плющенко развивать парное катание.

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