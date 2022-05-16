Лайшев: как тренер Плющенко себя никак не проявил

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко развивать в своей академии парное катание и танцы на льду.

«Флаг ему в руки, как говорится. Для этого нужно быть тренером от бога и суперпрофессионалом, как Этери Георгиевна. Плющенко — великий спортсмен, но как тренер пока никак себя не проявил. Поэтому чуда от него сложно ожидать», — цитирует Лайшева Sport24.

По его словам, в тренерском плане Плющенко и Тутберидзе не сравнить. Он также подчеркнул, что спортсмену надо отдать должное за его успешную карьеру в фигурном катании.

«А успех Тутберидзе не только в одиночном катании, но и в парном доказал её тренерскую гениальность», — заключил Лайшев.

В марте 2017 года 39-летний Плющенко завершил карьеру, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».

Ранее Плющенко заявил, что намерен развивать парное катание в своей академии.