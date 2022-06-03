Лайшев высказался об участии Валиевой в шоу Навки
«К 15-летней девушке отнеслись цинично и безжалостно, она вправе выбирать, в каком направлении ей двигаться. С точки зрения личного заработка это не помешает, поэтому она на правильном пути, не теряет форму», — цитирует Лайшева Metaratings.
При этом он добавил, что фигуристка продолжит выступать на профессиональном уровне. По мнению директора, Валиевой будут подсказывать её родители и тренеры.
Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.
Ранее Алексей Железняков не исключил, что Валиеву могли подставить с допингом.