Лайшев высказался об участии Валиевой в шоу Навки

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал участие фигуристки Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки.

«К 15-летней девушке отнеслись цинично и безжалостно, она вправе выбирать, в каком направлении ей двигаться. С точки зрения личного заработка это не помешает, поэтому она на правильном пути, не теряет форму», — цитирует Лайшева Metaratings.

При этом он добавил, что фигуристка продолжит выступать на профессиональном уровне. По мнению директора, Валиевой будут подсказывать её родители и тренеры.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее Алексей Железняков не исключил, что Валиеву могли подставить с допингом.