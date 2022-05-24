Железняков не исключил, что Валиеву могли подставить с допингом

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал допинг-историю фигуристки Камилы Валиевой.

«Мало ли почему это могло произойти — провокация, загрязнённый продукт специально подлить могли. Но это всё всплыло именно на Олимпиаде. Тут и думать не надо, для чего всё делалось: чтобы растоптать и уничтожить прямо на месте», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК не имеет отношения к расследованию скандала с фигуристкой Валиевой.