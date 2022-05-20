Бах заявил, что МОК не имеет отношения к расследованию скандала с фигуристкой Валиевой

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация проведёт церемонию награждения после того, как завершится расследование скандала с фигуристкой Камилой Валиевой.
Бах заявил, что МОК не имеет отношения к расследованию скандала с фигуристкой Валиевой
  • AFP
  • © DENIS BALIBOUSE

«Мы в контакте с WADA и ITA по этому вопросу. Дело на контроле антидопинговых служб, МОК не имеет к этому отношения. Но мы им дали понять, что ждём скорого разрешения этого дела. Как только это случится, мы проведём церемонию награждения», — цитирует Баха РИА Новости.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Камилу Валиеву преждевременно называют олимпийской чемпионкой.

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