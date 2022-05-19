Роднина считает, что Валиеву преждевременно называют олимпийской чемпионкой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Камилу Валиеву преждевременно называют олимпийской чемпионкой.

«Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Но разве у неё есть золотая олимпийская медаль? Сначала надо дождаться завершения расследования, а уже потом давать звания», — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований. По итогам индивидуальных соревнований Валиева стала четвёртой.

Ранее Валиева опубликовала нарезку запоминающихся моментов из отпуска.