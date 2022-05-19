Роднина считает, что Валиеву преждевременно называют олимпийской чемпионкой

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Камилу Валиеву преждевременно называют олимпийской чемпионкой.
Роднина считает, что Валиеву преждевременно называют олимпийской чемпионкой
  • globallookpress.com
  • © Maxim Thore/Keystone Press Agency

«Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Но разве у неё есть золотая олимпийская медаль? Сначала надо дождаться завершения расследования, а уже потом давать звания», — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований. По итогам индивидуальных соревнований Валиева стала четвёртой.

Ранее Валиева опубликовала нарезку запоминающихся моментов из отпуска.

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