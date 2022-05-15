Валиева опубликовала нарезку запоминающихся моментов из отпуска
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- © Catherine Ivill
«Немного впечатлений из Египта. Погружения с аквалангом, классные аттракционы и сафари на квадроциклах. А ещё, конечно, комфортный отель, тёплое море, удобный пляж, вкусная еда. В общем, было здорово!» — написала фигуристка в Telegram-канале.
Валиева посетила три страны во время отпуска. Она вместе с Александрой Трусовой, Марком Кондратюком и Морисом Квителашвили отдыхала в Дубае (ОАЭ). Позже фигуристка посетила Грузию, а затем прилетела в Египет.
Напомним, что Валиева в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Камила стала четвёртой.
Ранее Валиева выложила провокационную фотографию с яхты.