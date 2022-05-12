Валиева выложила провокационную фотографию с яхты

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Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева выложила новую фотографию с отдыха.
Валиева выложила провокационную фотографию с яхты
  • globallookpress.com
  • © Cao Can/XinHua

Фигуристка позирует в бикини с небрежно накинутой сверху рубашкой. Валиева отдыхает в Египте. Ранее Камила провела отпуск в Дубае с Александрой Трусовой, Марком Кондратюком и Морисом Квителашвили.

Напомним, что фигуристка в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Валиева была четвёртой.

Ранее Алексей Мишин отреагировал на возможный переход Елизаветы Туктамышевой к Илье Авербуху.

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