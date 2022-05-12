Мишин отреагировал на возможный переход Туктамышевой к Авербуху

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о возможном переходе чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой к Илье Авербуху.

«Это какой-то бред! До свидания, я этого вопроса не слышал», — цитирует Мишина «Матч ТВ».

Илья Авербух, начавший тренерскую карьеру, ставит новую произвольную программу для Туктамышевой.

Напомним, что фигуристка является чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призёром мирового первенства. 26-летняя Туктамышева исполняет четверной тулуп.

Ранее Валентин Писеев высказался о словах Винсента Чжоу про золото «командника».