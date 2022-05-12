Писеев высказался о словах Чжоу про золото «командника»

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что США должны получить золото командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

«Этот самый спортсмен должен не после соревнований заявлять, что он обязан что-то получить, а после того, как завоюет вместе со своей командой. Пусть он докажет на деле, что он заслуживает получить золотую медаль», — цитирует Писеева «ВсёПроСпорт».

По его словам, победа России в командном турнире на Играх-2022 является бесспорной и спортсмен должен доказывать своё превосходство на льду, а не голословно заявлять о своих желаниях.

Напомним, что российская сборная завоевала золото «командника» на Олимпиаде-2022. Американцы заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество.

12 мая Чжоу заявил, что США должны получить золото «командника» Игр-2022. Он отметил, что сборная будет ждать эту медаль.

Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Чжоу.