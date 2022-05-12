Писеев высказался о словах Чжоу про золото «командника»
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«Этот самый спортсмен должен не после соревнований заявлять, что он обязан что-то получить, а после того, как завоюет вместе со своей командой. Пусть он докажет на деле, что он заслуживает получить золотую медаль», — цитирует Писеева «ВсёПроСпорт».
По его словам, победа России в командном турнире на Играх-2022 является бесспорной и спортсмен должен доказывать своё превосходство на льду, а не голословно заявлять о своих желаниях.
Напомним, что российская сборная завоевала золото «командника» на Олимпиаде-2022. Американцы заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество.
12 мая Чжоу заявил, что США должны получить золото «командника» Игр-2022. Он отметил, что сборная будет ждать эту медаль.
Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Чжоу.