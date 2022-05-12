Американский фигурист Чжоу: США должны получить золото командника Игр-2022

Американец Винсент Чжоу считает, что сборная США должна получить золотые медали командного турнира по фигурному катанию зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Мы готовы ждать неделю, две, полгода, четыре года. Это зависит не от нас. Я солидарен с моими партнёрами по сборной США и спортсменами из других стран. Однако мы не можем никак серьёзно повлиять на результаты расследования», — цитирует Чжоу Figure Skaters Online.

Сборная России завоевала золото командника Игр-2022. Американцы заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с Тутберидзе.