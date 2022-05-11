Навка назвала маразмом решение директора катка не допускать до льда Тутберидзе в США
- РИА Новости
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«Кошмар какой-то… Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше», — приводит слова Навки Metaratings.ru.
Тутберидзе отправилась в Бостон и посетит местный конькобежный клуб, где французский хореограф Бенуа Ришо будет ставить новую программу для российской фигуристки Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поездке Тутберидзе в США.