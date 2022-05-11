Навка назвала маразмом решение директора катка не допускать до льда Тутберидзе в США

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с российским тренером Этери Тутберидзе.

«Кошмар какой-то… Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше», — приводит слова Навки Metaratings.ru.

Тутберидзе отправилась в Бостон и посетит местный конькобежный клуб, где французский хореограф Бенуа Ришо будет ставить новую программу для российской фигуристки Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поездке Тутберидзе в США.