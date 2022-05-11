Губерниев отреагировал на ситуацию с Тутберидзе в США

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поездке тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США.

«Пусть американцы сначала Овечкина выгонят из «Вашингтона», а потом начнут воевать с Тутберидзе. У них яиц не хватает против наших крутых энхаэловцев, а они пристали к слабой женщине. У неё живет там ребёнок, и она как мать имеет право приехать», — цитирует Губерниева Sport24.

Он подчеркнул, что с американской стороны выглядит абсолютным лицемерием и двуличием осуждать приезд Тутберидзе к дочери.

«Расправляться с женщиной — большого ума не надо. Они будут запрещать матери ездить к детям? Ну тогда мы далеко уйдём», — заключил Губерниев.

Тутберидзе отправилась в Бостон и посетит местный конькобежный клуб, где французский хореограф Бенуа Ришо будет ставить новую программу для российской фигуристки Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

Ранее директор катка в США запретила Тутберидзе подходить ко льду и бортикам.