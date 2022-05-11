Директор катка в США запретила Тутберидзе подходить ко льду и бортикам

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Директор катка в Норвуде Ребекка Стамп прокомментировала информацию о грядущем визите Этери Тутберидзе.
Директор катка в США запретила Тутберидзе подходить ко льду и бортикам
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Её дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо», — приводит слова из письма Стамп Reddit.com . 

По её словам, тренер может приехать, чтобы понаблюдать за тренировками дочери, но также она надеется, что Этери будет соблюдать правила клуба.

«Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика», — добавила Стамп.

Тутберидзе отправилась в Бостон и посетит местный конькобежный клуб, где французский хореограф Бенуа Ришо будет ставить новую программу для российской фигуристки Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова призвала не приставать к Тутберидзе по поводу поездки в США.

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