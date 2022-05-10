Тарасова призвала не приставать к Тутберидзе по поводу поездки в США

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с отъездом Этери Тутберидзе в США.
Тарасова призвала не приставать к Тутберидзе по поводу поездки в США
  • РИА Новости

«Этери Тутберидзе ни у кого не спрашивала совета. Ехать в США или нет — исключительно её дело! Этери взрослый человек, именитый тренер. Не надо к ней приставать!» — цитирует Тарасову Sport24.

Тутберидзе собирается посетить клуб фигурного катания в Бостоне, где известный французский хореограф Бенуа Ришо ставит программу для её дочери Дианы Дэвис, которая выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. 

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался о волне критики из США в адрес Тутберидзе.

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