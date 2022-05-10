Жулин: жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся эти западные твари

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Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался о волне критики из США в адрес заслуженного тренера России Этери Тутберидзе за визит в Бостон, где тренируется её дочь Диана Дэвис.
Жулин: жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся эти западные твари
  • РИА Новости

«Там её единственная и родная дочь! Этери оказалась между двух огней. Её дочка — американка. И что, им теперь не видеться? Мне очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся все эти западные твари. Мне не хочется, чтобы это повлияло на её дальнейшую судьбу и карьеру», — цитирует Жулина Sport24.

По его словам, Тутберидзе является врагом номер один для всей американской среды фигурного катания. Жулин также подчеркнул, что Этери — выдающийся тренер и все прекрасно понимают: если убрать её, то женское фигурное катание в будущем исчезнет.

«Ехать туда, безусловно, опасно, но Этери — смелый человек. Думаю, она обязательно разберётся в этой ситуации. Никто не имеет права запретить ей видеться с дочерью!» — заключил Жулин.

Напомним, что воспитанницы Тутберидзе регулярно занимают призовые места на крупных международных соревнованиях.

Ранее Жулин прокомментировал решение фигуристки Самодуровой завершить карьеру.

 

 

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