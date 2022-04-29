Жулин прокомментировал решение фигуристки Самодуровой завершить карьеру

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Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался о решении чемпионки Европы 2019 года Софьи Самодуровой завершить карьеру фигуристки и стать тренером.

«Видимо, Софья почувствовала, что настала пора. Думаю, что она всё сделала взвешенно. Самодурова прекрасная фигуристка, но, видимо, пришло время. Меня это ни в коей степени не удивило», — цитирует Жулина РИА Новости.

По его словам, на это решение также повлияло количество юных фигуристок, которые выступают со сложными программами.

«Сложно сказать, получится ли у неё работать тренером — это совершенно другая профессия. Будем смотреть», — добавил Жулин.

Напомним, что 19-летняя спортсменка также является бронзовой призёркой чемпионата мира 2019 года и обладательницей серебряной и бронзовой медалей этапов Гран-при сезона-2018/19.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская рассказала, в чём заключается уникальность Самодуровой.

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