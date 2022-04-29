Вайцеховская рассказала, в чём заключается уникальность фигуристки Самодуровой

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская рассказала, в чём заключается уникальность фигуристки Софьи Самодуровой — чемпионки Европы 2019 года.

«Соня Самодурова — удивительная спортсменка, уникальная. Дело даже не в том, что в Питере за всю историю фигурного катания было всего две чемпионки Европы и одна из них — Соня. А в умении использовать свой шанс, что в моём понимании всегда было одним из наиболее ценных качеств любого атлета, если не самым ценным. Иногда атлету вообще выпадает всего один шанс. Так вот с общепринятой точки зрения таких шансов у Самодуровой в 2019-м вообще не было или почти не было. Потому что была Алина Загитова. Но с чемпионата Европы — 2019 Алина вернулась с серебром, а Самодурова — с чемпионским титулом», — заявила Вайцеховская в интервью RT.

Ранее двукратная призёрка Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о завершении профессиональной карьеры Самодуровой.