Слуцкая — о завершении карьеры Самодуровой: хорошо и правильно, что она остаётся тренером

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о завершении профессиональной карьеры чемпионки Европы 2019 года Софьи Самодуровой.

«Если она приняла такое решение, значит, для неё оно верное. Хорошо и правильно, что она остаётся в профессии. Я думаю, что ей есть чем поделиться с подрастающим поколением», — цитирует Слуцкую «Чемпионат».

Напомним, что 19-летняя фигуристка осталась в Санкт-Петербурге и стала наставником детской группы под руководством российского тренера Алексея Мишина.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение Самодуровой.