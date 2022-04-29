Слуцкая — о завершении карьеры Самодуровой: хорошо и правильно, что она остаётся тренером
- РИА Новости
«Если она приняла такое решение, значит, для неё оно верное. Хорошо и правильно, что она остаётся в профессии. Я думаю, что ей есть чем поделиться с подрастающим поколением», — цитирует Слуцкую «Чемпионат».
Напомним, что 19-летняя фигуристка осталась в Санкт-Петербурге и стала наставником детской группы под руководством российского тренера Алексея Мишина.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение Самодуровой.