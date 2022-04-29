Навка высказалась о решении Самодуровой завершить карьеру

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение фигуристки Софьи Самодуровой завершить профессиональную карьеру.

«Думаю, что обстоятельства также повлияли на её решение. Она ещё достаточно молодая девочка. Кто знает, как бы она себя ещё показала», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

По её словам, сейчас 19-летняя спортсменка может тренировать, а потом возобновить профессиональную карьеру фигуристки.

«Такая вероятность есть у любого спортсмена в её возрасте. Если она приняла такое решение, то тренер, родитель и страна должны его уважать», — добавила Навка.

Напомним, что фигуристка также является бронзовой призёркой чемпионата мира 2019 года и обладательницей серебряной и бронзовой медалей этапов Гран-при сезона-2018/19.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о решении Самодуровой.