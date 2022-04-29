Навка высказалась о решении Самодуровой завершить карьеру

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение фигуристки Софьи Самодуровой завершить профессиональную карьеру.
Навка высказалась о решении Самодуровой завершить карьеру
  • РИА Новости

«Думаю, что обстоятельства также повлияли на её решение. Она ещё достаточно молодая девочка. Кто знает, как бы она себя ещё показала», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

По её словам, сейчас 19-летняя спортсменка может тренировать, а потом возобновить профессиональную карьеру фигуристки.

«Такая вероятность есть у любого спортсмена в её возрасте. Если она приняла такое решение, то тренер, родитель и страна должны его уважать», — добавила Навка.

Напомним, что фигуристка также является бронзовой призёркой чемпионата мира 2019 года и обладательницей серебряной и бронзовой медалей этапов Гран-при сезона-2018/19.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о решении Самодуровой.

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