Навка высказалась о решении Самодуровой завершить карьеру
- РИА Новости
«Думаю, что обстоятельства также повлияли на её решение. Она ещё достаточно молодая девочка. Кто знает, как бы она себя ещё показала», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».
По её словам, сейчас 19-летняя спортсменка может тренировать, а потом возобновить профессиональную карьеру фигуристки.
«Такая вероятность есть у любого спортсмена в её возрасте. Если она приняла такое решение, то тренер, родитель и страна должны его уважать», — добавила Навка.
Напомним, что фигуристка также является бронзовой призёркой чемпионата мира 2019 года и обладательницей серебряной и бронзовой медалей этапов Гран-при сезона-2018/19.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о решении Самодуровой.