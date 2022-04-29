Тарасова отреагировала на решение Самодуровой завершить карьеру

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о решении чемпионки Европы 2019 года Софьи Самодуровой завершить профессиональную карьеру фигуристки.
Тарасова отреагировала на решение Самодуровой завершить карьеру
  • РИА Новости

«Если вы считаете, что это карьера, тогда вам надо писать об этом. Я не буду комментировать чужую радость или чужое горе. Это неприлично. Они принимают решение», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, что 19-летняя фигуристка также является бронзовой призёркой чемпионата мира 2019 года и обладательницей серебряной и бронзовой медалей этапов Гран-при сезона-2018/19.

Ранее Тарасова допустила вероятность отстранения россиян от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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