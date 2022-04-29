Тарасова допустила вероятность отстранения россиян от Олимпийских игр — 2024
- РИА Новости
«Если исходить из той ситуации, которая складывается в последние два месяца с российским спортом, такая вероятность существует. В таком случае наш спорт сильно пострадает», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».
По её мнению, нужно делать всё возможное, чтобы сохранить и приумножить уровень атлетов.
«Россия всегда была, есть и будет великой спортивной державой, несмотря ни на что», — заключила специалист.
Ранее Тарасова высказалась о решении Лакерника выдвинуться на пост вице-президента ISU.