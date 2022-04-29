Тарасова допустила вероятность отстранения россиян от Олимпийских игр — 2024

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова выразила опасение, что российских спортсменов могут не допустить на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
Тарасова допустила вероятность отстранения россиян от Олимпийских игр — 2024
  • РИА Новости

«Если исходить из той ситуации, которая складывается в последние два месяца с российским спортом, такая вероятность существует. В таком случае наш спорт сильно пострадает», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».

По её мнению, нужно делать всё возможное, чтобы сохранить и приумножить уровень атлетов.

«Россия всегда была, есть и будет великой спортивной державой, несмотря ни на что», — заключила специалист.

Ранее Тарасова высказалась о решении Лакерника выдвинуться на пост вице-президента ISU.

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