Тарасова высказалась о решении Лакерника выдвинуться на пост вице-президента ISU

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Александра Лакерника о выдвижении на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU).

«Выборы Лакерника? Что касается выборов на должности в ISU, сейчас такие времена, когда наших не выберут. Им не дают возможности избираться. Русские никуда не попадут. Хотя чем чёрт не шутит?» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Зарегистрируют ли Лакерника в качестве кандидата, станет известно только после голосования членов конгресса ISU по поводу недопуска членов организации из России и Белоруссии до участия мероприятии и выборах. Сам конгресс пройдёт с 6 по 10 июня.

Совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также российские и белорусские делегаты были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.

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