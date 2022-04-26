Тарасова поддержала идею проведения российского Гран-при по фигурному катанию

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила идею проведения российского Гран-при по фигурному катанию в условиях санкций.
Тарасова поддержала идею проведения российского Гран-при по фигурному катанию
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Конечно, это хорошая инициатива. Нам нужно проводить собственный турнир по фигурному катанию, делать свои соревнования. Но другой вопрос — приедут ли к нам иностранцы. Думаю, в ближайшее время не станут», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также российские и белорусские делегаты были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Олег Матыцин рассказал, что Министерство спорта и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прорабатывают вариант проведения внутреннего Гран-при в стране.

 

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