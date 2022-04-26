Матыцин: прорабатываем с ФФККР предложение о проведении внутреннего Гран-при

Олег Матыцин рассказал, что Министерство спорта и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прорабатывают вариант проведения внутреннего Гран-при в стране.

«Это предложение мы прорабатываем совместно с ФФККР, чтобы обеспечить спортсменам соревновательный календарь и тренировочные условия», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также российские и белорусские делегаты были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась об отмене Гран-при по фигурному катанию.