Матыцин: прорабатываем с ФФККР предложение о проведении внутреннего Гран-при
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«Это предложение мы прорабатываем совместно с ФФККР, чтобы обеспечить спортсменам соревновательный календарь и тренировочные условия», — цитирует Матыцина ТАСС.
Напомним, что совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также российские и белорусские делегаты были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.
ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась об отмене Гран-при по фигурному катанию.