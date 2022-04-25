Бестемьянова высказалась об отмене Гран-при по фигурному катанию в России
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«Учитывая, что наших спортсменов отцепили от чемпионата мира, следовало ожидать последующих санкций. Дай бог, чтобы не было хуже», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.
Напомним, что совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также российские и белорусские делегаты были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.
ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал решение ISU.