Бестемьянова высказалась об отмене Гран-при по фигурному катанию в России

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить проведение этапа Гран-при в России в сезоне-2022/23.

«Учитывая, что наших спортсменов отцепили от чемпионата мира, следовало ожидать последующих санкций. Дай бог, чтобы не было хуже», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Напомним, что совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также российские и белорусские делегаты были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал решение ISU.