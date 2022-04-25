Хореограф Тутберидзе: если в ISU продолжат свою политику, то похоронят себя и свой спорт

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Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить проведение этапа Гран-при в России в сезоне-2022/23.
Хореограф Тутберидзе: если в ISU продолжат свою политику, то похоронят себя и свой спорт
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

«ISU, если вы продолжите свою тупую, никчёмную политику, можете тогда похоронить свой спорт и себя прямо во дворе. Продолжайте, свою тупую русофобию. Она вас и убьёт. Аминь!» — цитирует Железнякова «РБ Спорт».

По его словам, ISU не вершители судеб людей, а спорт, искусство и вера должны быть вне политики. 

«Идёт полный передел мира, вот к этому нам нужно готовиться. Азия против Запада. Борьба света и тьмы. Свет победит», — добавил Железняков.

Напомним, что совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также российские и белорусские делегаты были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.

Ранее сообщалось, что Финляндия подала заявку на проведение Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне.

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