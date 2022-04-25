Гран-при по фигурному катанию может пройти в Финляндии

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Финляндия подала заявку на проведение Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23.
Гран-при по фигурному катанию может пройти в Финляндии
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии подтвердил, что Федерация подала заявку на проведение соревнований Гран-при в Хельсинках», — написал в своём Twitter журналист Джек Галлахер.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также российские и белорусские делегаты были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.

Напомним, что ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и тренер Илья Авербух отреагировал на отмену этапа Гран-при в России.

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