Авербух — об отмене этапа Гран-при: мы можем конкурировать между собой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и тренер Илья Авербух отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить проведение этапа Гран-при в России в сезоне-2022/23.

«Очень жаль. Но в нынешней обстановке давления на российский спорт это было ожидаемым решением. Мы находимся на очень высоком уровне в мире фигурного катания, поэтому можем конкурировать даже между собой, и показатель мастерства не пострадает», — приводит слова Авербуха «РБК Спорт».

Он отметил, что российских соревнований будет достаточно для тренировок.

Совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также делегаты из России и Белоруссии были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.

ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение ISU.