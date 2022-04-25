Авербух — об отмене этапа Гран-при: мы можем конкурировать между собой
- РИА Новости
«Очень жаль. Но в нынешней обстановке давления на российский спорт это было ожидаемым решением. Мы находимся на очень высоком уровне в мире фигурного катания, поэтому можем конкурировать даже между собой, и показатель мастерства не пострадает», — приводит слова Авербуха «РБК Спорт».
Он отметил, что российских соревнований будет достаточно для тренировок.
Совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также делегаты из России и Белоруссии были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.
ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение ISU.