Плющенко — об отмене этапа Гран-при: нам нужны соревнования внутри России
- РИА Новости
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«Я к этому был готов уже давно. Думаю, все остальные тоже. Мы сейчас не должны питать иллюзий, что нам дадут какие-либо международные старты. Наши спортсмены должны продолжать тренироваться. Надо делать соревнования высокого уровня внутри страны», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
Он выразил надежду, что в скором времени санкции против российского спорта отменят.
«Стоит ли подавать в Спортивный арбитражный суд (CAS)? Это вопрос к федерации», — заключил он.
Совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и участия в других официальных встречах.
ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Татьяна Тарасова предложила провести в России альтернативный турнир вместо этапа Гран-при.