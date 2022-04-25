Плющенко — об отмене этапа Гран-при: нам нужны соревнования внутри России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить проведение этапа Гран-при в России в сезоне 2022/23.

«Я к этому был готов уже давно. Думаю, все остальные тоже. Мы сейчас не должны питать иллюзий, что нам дадут какие-либо международные старты. Наши спортсмены должны продолжать тренироваться. Надо делать соревнования высокого уровня внутри страны», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Он выразил надежду, что в скором времени санкции против российского спорта отменят.

«Стоит ли подавать в Спортивный арбитражный суд (CAS)? Это вопрос к федерации», — заключил он.

Совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и участия в других официальных встречах.

ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Татьяна Тарасова предложила провести в России альтернативный турнир вместо этапа Гран-при.