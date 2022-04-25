ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов

Совет Международного союза конькобежцев принял решение не допускать делегатов из России и Белоруссии до участия в конгрессе и выборах ISU.

Также россиянам и белорусам не разрешается принимать участие в других официальных встречах, сообщает пресс-служба ISU.

Уточняется, что ISU может изменить своё решение в соответствии с дальнейшим развитием событий между Россией и Украиной.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее известный тренер Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы приедут на Открытый чемпионат Армении.